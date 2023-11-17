Культура

Посвящённая корейской культуре встреча состоялась в псковской библиотеке

В Центральной городской библиотеке Пскова (на Конной) в рамках программы «Читающие соседи» прошло мероприятие, посвящённое корейской культуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

При участии Школы межэтнической журналистики в Пскове псковские библиотекари организовали для своих читателей встречу с членом Псковского регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса», представительницей корейской диаспоры в России Инной Югай.

Приглашенная гостья рассказала собравшимся, как её корейские предки оказались на Дальнем Востоке и как во время сталинских репрессий их депортировали в Казахстан, где они старались скрывать своё происхождение, но всё равно смогли сохранить и свои национальные традиции, и язык.

Отвечая на вопросы собравшихся, Инна Югай продемонстрировала жесты, которыми корейцы выказывают уважение старшим (не только по возрасту, но и по статусу), рассказала про корейскую национальную одежду («ханбок») и объяснила, в каких торжественных случаях современные корейцы обязательно в неё облачаются.

По её словам, корейцы, как и псковичи, - это люди с внутренним стержнем, которые очень уважают образованность и всем рассказывают, что живут в самом лучше месте на земле, но при этом настолько одержимы своей работой, что у них считается неприличным ставить личные дела выше общественных.