Культура

Выставка гобеленов пройдет в Пскове

Выставка гобеленов пройдет в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Выставка Елены Павловой приехала в Псков из Санкт-Петербурга. Автор работает в технике шпалерного ткачества, в просторечии шпалеры чаще всего зовутся гобеленами.

Художник пользуется в своих работах приёмами коврового, традиционного и многоремизного ткачества.

«Ковроткачество всегда было и остаётся делом трудоёмким. Не суетливая собранность, целеустремлённость – основные особенности характера Елены – позволяют ей идти этим сложным путём, создавая при этом произведения, исполненные гармонии и сдержанной красоты. Гобелены Елены Павловой всегда отличаются высоким качеством профессионального мастерства, изысканностью цвета и декоративных мотивов», – рассказали организаторы.

Работы строятся где-то на полутонах, где-то на контрастных цветовых пятнах. Своими средствами художник обыгрывает приёмы восточного искусства, при этом оставаясь в рамках европейского.