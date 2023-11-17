Культура

Музей Победы пригласил псковичей на онлайн-программу к 80-летию Тегеранской конференции

Московский музей Победы приглашает жителей Псковской области присоединиться к онлайн-программе, посвященной 80-летию Тегеранской конференции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. Цифровая выставка «Тегеран 1943. Сотрудничество во имя Победы» и видеосюжет о первой встрече лидеров Антигитлеровской коалиции ждут интернет-пользователей 28 ноября.

Ознакомиться с программой можно будет на сайте Музея Победы.

В основу виртуальной выставки легли материалы из фондов ведущих архивов и музеев. Онлайн-посетителям представят около 150 оцифрованных фотографий, документов, карт, плакатов, посвященных первой встрече «большой тройки» - глав СССР, США и Великобритании. Материалы расскажут о подготовке и проведении Тегеранской конференции, деятельности органов безопасности в Тегеране до начала и во время конференции, работе участников конференции, должностных лиц, обеспечивавших их безопасность, «персидском коридоре» ленд-лиза. Среди уникальных документов - маршруты движения из аэропортов лидеров «Большой тройки», схемы расстановки постов, списки личного состава.

Зрители увидят редкие снимки военных лет и газетные статьи. Копии официальных документов также познакомят гостей выставки с биографиями видных политических и государственных деятелей времен Великой Отечественной войны. Выставка в деталях расскажет, с какими трудностями шли переговоры об открытии Второго фронта, почему провалилось покушение на глав государств и как в английском посольстве праздновали день рождения Уинстона Черчилля.

Кроме того, гостей ждет программа «День в истории», посвященная Тегеранской конференции. Гид Музея Победы расскажет о выборе места встречи, ее проведении, операции «Длинный прыжок», о решениях, которые были приняты на конференции. Зрители также увидят редкие снимки тех лет и кадры кинохроники.

Напомним, что Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» — лидеров трёх стран: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания), состоявшаяся в Тегеране 28 ноября — 1 декабря 1943 года.