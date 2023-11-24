Культура

Псковская область получит 33 млн рублей на модернизацию учреждений культуры в 2024 году

Псковская область получит 33 млн рублей на модернизацию учреждений культуры в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Алексей Волоцков в своем Telegram-канале.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» по стране модернизируются детские школы искусств, для учреждений культуры закупается специализированный транспорт, в том числе в сельской местности, детские школы искусств и училища получают средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов.

Согласно бюджету страны, в 2024 году общий объем межбюджетных трансферов регионам в рамках федерального проекта составит 4,987 млрд рублей.