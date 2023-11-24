Культура

Мероприятия проекта «О России музыкой» организовали в Пскове

На базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошли мероприятия творческого проекта «О России музыкой». Проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Профессор кафедры специального фортепиано, заслуженный работник культуры Российской Федерации и куратор вышеупомянутого проекта Игорь Лебедев провел мастер-классы, в которых участвовали воспитанники детских музыкальных школ города Пскова. В процессе занятий куратор обратил особое внимание на понимание художественного образа произведений, грамотное использование средств музыкальной выразительности, стилевые особенности эпохи барокко в фортепианной музыке.

Во второй половине дня состоялся концерт русской музыки в исполнении студентов Санкт-Петербургской консерватории, лауреатов международных и всероссийских конкурсов. В исполнении молодых музыкантов прозвучали фортепианные и вокальные произведения С. В. Рахманинова и Г. Г. Свиридова. Восприятию музыки помогала презентация с уникальной подборкой картин, а также увлекательный рассказ о судьбе и творчестве композиторов.

Педагоги, учащиеся и слушатели концерта выразили благодарность всей творческой группе проекта за высокий профессионализм, преданность русской музыкальной культуре.

Проект охватывает три области – Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую.