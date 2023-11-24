Культура

Открыт прием заявок на конкурс «Курбатов на каждый день»

Прием заявок на III Всероссийский конкурс-акцию изобразительного искусства «Курбатов на каждый день» стартует 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами; каждый участник будет награжден сертификатом. Кроме того, в официальной группе библиотеки во «ВКонтакте» «Biblioplace – территория псковского чтения» состоится уже традиционное «народное» голосование в каждой возрастной категории.

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте, лауреате Государственной премии РФ и друге областной библиотеки Валентине Курбатове (1939 – 2021) с целью сохранения и популяризации его литературного наследия. Акция предполагает создание изображений – портретов Валентина Курбатова либо иллюстраций к его произведениям. Для создания портретов писателя допускается использование фотографий, опубликованных на портале «Кабинет Курбатова» или в других открытых источниках. Познакомиться с произведениями писателя можно в областной библиотеке имени Курбатова или в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана». Работы принимаются до 12 февраля 2023 года.

Председатель жюри конкурса – генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, председатель Псковской библиотечной ассоциации Вера Павлова. В состав жюри вошли специалисты областной библиотеки, а также приглашенные эксперты:

- директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», заслуженный работник культуры РФ, член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Георгий Василевич;

- председатель Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», меценат, издатель, историк, фотограф Аркадий Елфимов;

- режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Орехов.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены 6 марта 2024 года, в годовщину смерти Валентина Курбатова.

Добавим, название конкурса перекликается с названием книги Валентина Яковлевича «Пушкин на каждый день».

Контактные данные: kabinetkurbatova@pskovlib.ru.

Организаторы конкурса – Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова, Псковская библиотечная ассоциация.