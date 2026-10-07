Покровский блин для домового: снятый в музее-мельнице ролик новоржевских школьников победил в областном конкурсе

Видеоролик «Покровский блин», записанный учениками 6А класса Новоржевской средней школы, стал победителем областного конкурса «Традиции и обряды моего народа», организованного областным государственным учреждением дополнительного образования «Лидер», сообщает в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Покровский блин для домового: на четыре части поделить да по четырём угла избы разложить. Кадр из конкурсного ролика новоржевских шестиклассников.

Новоржевские шестиклассники, рассказали в музее, заняли I место в своей возрастной категории за ролик «“Покровский блин“. Обряд, который согревает». Авторы и исполнители видеосюжета — Ассоль Дементьева, Артём Денисов, Софья Никандрова и Евгения Хренова. Руководила их работой Татьяна Ефимова — учитель русского языка и литературы, а помогали дружной команде участники фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня», работающего при музее-заповеднике. Площадкой для съёмок стал дом мельника в музейном мельничном подворье в деревне Бугрово.

При подготовке ролика юные артисты и их наставники опирались на обряды и традиции одного из великих православных праздников — Покрова Пресвятой Богородицы (полное название по богослужебным книгам на церковнославянском языке — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии). Многие из этих традиций, как то: на Покров в первый раз осенью нужно затопить печь в избе, угостить блином домового… — и по сей день бытуют в деревнях пушкинского Святогорья, рассказали в «Михайловском». А загадки, которые загадывают друг дружке в ролике «участники покровских посиделок», записаны этнографами на территориях современных Гдовского, Новосокольнического, Себежского и Невельского муниципальных округов Псковской области.

Как сообщили в «Лидере», в областном конкурсе видеофильмов соревновались более ста детей и взрослых, и музейщики из «Михайловского» не скрывают гордости за своих юных артистов и желают им новых побед.

В Пушкинском заповеднике с особым уважением напомнили и о том, что совсем недавно руководство Новоржевской средней школы сумело изыскать возможность, чтобы организованно привезти своих учащихся на все спектакли петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.



