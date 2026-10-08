«История не просто музея, а всего региона»: Борис Елкин поздравил Псковский музей-заповедник с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил Псковский музей-заповедник со 150-летием, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своей речи, он отметил дружный коллектив и значимость музея для всего региона.

«Дорогие друзья, уважаемая Светлана Евгеньевна, дорогие сотрудники музея, от всей души поздравляю вас со 150-летием музея. Не побоюсь этого слова, у вас очень дружный коллектив. Когда Вера Васильевна (первый заместитель губернатора Псковской области - ред.) вручала награды, то, как вы приветствовали награждаемых, это, конечно, тому подтверждение, что вы слаженный коллектив, который заточен на развитие. 150-летняя история — это история не просто музея, это история города, всего региона. Хочется пожелать вам развития. За последние годы туристический потенциал Псковской области возрастает в разы, и это в том числе ваша заслуга, потому что то количество туристов, которое приезжает, почти все посещают Псковский музей-заповедник. Я желаю вам развития, учитывая, что современный турист становится все более и более требовательным, поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше современных выставок было в Пскове, а экспозиция Псковского музея-заповедника была представлена в других музеях. С праздником!» — сказал председатель законодательного собрания Псковской области Борис Елкин.

Напомним, торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, проходит в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 8 октября.