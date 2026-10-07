 
Культура

Вторую очередь противоаварийных работ на стенах Окольного города завершили в Пскове

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В Пскове завершена вторая очередь первоочередных противоаварийных работ на стенах Окольного города. Этот объект входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений Окольного города» XV—XVI веков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии Министерства культурного наследия Псковской области

Противоаварийные работы проводились на участке стены от Власьевской башни до улицы Профсоюзная. Здесь убрали каменную осыпь, провели вычинку и докомпановку каменной кладки. На эти цели было направлено 9,6 млн рублей из федерального бюджета.

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области осуществили приемку работ. Работы выполнены в установленные сроки с надлежащим качеством и приняты приемочной комиссией.

Все работы выполнены в срок в соответствии с разработанной проектной документацией и приняты министерством.

Сейчас на этом участке стены продолжается реализация третьей очереди первоочередных противоаварийных работ и первой очереди консервационных работ (общая стоимость работ — 18,6 миллионов рублей).

Кроме того, сейчас в рамках госпрограммы «Развитие культуры» на три башни Окольного города — Мстиславская, Михайловская и Глухая — осуществляется разработка рабочей документации на проведение консервационных работ в 2027—2028 годах. Общая стоимость работ, включая разработку рабочей документации, составит 18,6 миллионов рублей.

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