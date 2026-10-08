Выставка графики о повседневной жизни Петербурга XIX века открылась в Пскове

Выставка графики «Город и горожане. Повседневная жизнь Санкт-Петербурга в художественной культуре XIX века» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экспозиция Государственного музея «Исаакиевский собор» представляет графические работы из фондов музея, посвященные архитектуре и повседневной жизни Санкт-Петербурга XIX века.

С приветственным словом к гостям открытия обратилась генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова.

«Я сегодня, когда предварительно просматривала выставку, поняла, что окунаюсь в Петербург. В ближайшее время у нас с вами будет невероятная возможность, будучи в Пскове, быть в Петербурге, это просто уникально, да еще и не в нашем веке, а в прошлом», – сказала Лариса Егорова.

Она отметила, что некоторые представленные на выставке изображения позволяют увидеть Исаакиевский собор еще до завершения его строительства.

Затем гостей пригласили познакомиться с экспозицией вместе с научным сотрудником и хранителем фондов Государственного музея «Исаакиевский собор» Анатолием Елкиным.

«Сегодня мы с вами погуляем и полюбуемся Санкт-Петербургом. Хочется сказать и о том, что у нас очень тесные связи с Псковской землей, мы очень много открываем выставок и проводим конференции. И эта выставка одна из наших любимых, ведь возить эту красоту, водить виды Санкт-Петербурга, тем более это все работы из наших фондов», – сказал Анатолий Елкин.

После этого искусствовед Тамара Шулакова отметила значение выставки для культурного сотрудничества Пскова и Санкт-Петербурга.

«У нас действительно становится прекрасной традицией дружба с Санкт-Петербургом и музеем Исаакиевского собора, который приезжает к нам с очень высоким уровнем выставок. Этот уровень достоен любого музейного собрания», – добавила искусствовед.

Она также обратила внимание на роль графики в художественной культуре Петербурга. «Графика – это скелет живописи, это основа любого изобразительного искусства, и именно Петербург держит эту планку. Поэтому уровень Академии художеств, заданный в XVIII веке, был подхвачен всеми музеями от Эрмитажа до Исаакиевского собора», – отметила Тамара Шулакова.

Само название выставки отражает ее основную идею: показать Петербург не только через архитектуру, но и через жизнь его жителей. В XIX веке город активно развивался и закрепил за собой славу одной из красивейших и наиболее развитых европейских столиц. В этот период завершалось формирование классического облика центральной части Петербурга: каменными становились берега Невы, складывались архитектурные ансамбли, возводились храмы, дворцы и особняки.

Одним из важнейших событий в истории города стало строительство Исаакиевского собора, начавшееся в 1818 году. Работы продолжались около 40 лет и на несколько десятилетий изменили привычный облик и маршруты Петербурга. При этом изображения собора появились в графике еще до завершения строительства. После публикации проектов Огюста Монферрана художники стремились представить будущий облик здания. Поэтому на гравюрах, созданных до 1825 года, можно увидеть первоначальный замысел архитектора.

Петербург с его открытыми пространствами, водными перспективами и архитектурными ансамблями стал одним из наиболее популярных сюжетов для художников XIX века. Мастера изображали проспекты и площади, набережные рек и каналов, отдельные здания и панорамы города. При этом постепенно все больше внимания уделялось его жителям.

Прогуливающиеся дамы, чиновники, торговцы и разносчики, конные экипажи и другие персонажи появлялись на городских видах. Такой стаффаж не только дополнял композицию, но и помогал передать ритм повседневной жизни столицы.

Гравюры и литографии благодаря возможности многократного воспроизведения получили широкое распространение. Они пользовались популярностью у коллекционеров и стали частью частных собраний. Изображения Петербурга были известны и за рубежом, где особый интерес вызывали сцены русской зимы, заснеженные улицы, кареты и сани, городские праздники и гуляния.

В экспозиции представлены работы Карла Беггрова, Франца Бенуа, Филиппа Перро, Мишеля Дамам-Демартре, Семена Галактионова, Василия Садовникова, Адриана Шарлеманя и других художников и мастеров-граверов.

После приветственных слов Анатолий Елкин провел для гостей экскурсию по выставке и рассказал об истории Петербурга и представленных графических работах.