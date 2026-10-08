Выставка графики о повседневной жизни Петербурга XIX века открылась в Пскове

Выставка графики «Город и горожане. Повседневная жизнь Санкт-Петербурга в художественной культуре XIX века» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Экспозиция Государственного музея «Исаакиевский собор» представляет графические работы из фондов музея, посвященные архитектуре и повседневной жизни Санкт-Петербурга XIX века.
С приветственным словом к гостям открытия обратилась генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова.
Она отметила, что некоторые представленные на выставке изображения позволяют увидеть Исаакиевский собор еще до завершения его строительства.
Затем гостей пригласили познакомиться с экспозицией вместе с научным сотрудником и хранителем фондов Государственного музея «Исаакиевский собор» Анатолием Елкиным.
После этого искусствовед Тамара Шулакова отметила значение выставки для культурного сотрудничества Пскова и Санкт-Петербурга.
«У нас действительно становится прекрасной традицией дружба с Санкт-Петербургом и музеем Исаакиевского собора, который приезжает к нам с очень высоким уровнем выставок. Этот уровень достоен любого музейного собрания», – добавила искусствовед.
Она также обратила внимание на роль графики в художественной культуре Петербурга. «Графика – это скелет живописи, это основа любого изобразительного искусства, и именно Петербург держит эту планку. Поэтому уровень Академии художеств, заданный в XVIII веке, был подхвачен всеми музеями от Эрмитажа до Исаакиевского собора», – отметила Тамара Шулакова.
Само название выставки отражает ее основную идею: показать Петербург не только через архитектуру, но и через жизнь его жителей. В XIX веке город активно развивался и закрепил за собой славу одной из красивейших и наиболее развитых европейских столиц. В этот период завершалось формирование классического облика центральной части Петербурга: каменными становились берега Невы, складывались архитектурные ансамбли, возводились храмы, дворцы и особняки.
Одним из важнейших событий в истории города стало строительство Исаакиевского собора, начавшееся в 1818 году. Работы продолжались около 40 лет и на несколько десятилетий изменили привычный облик и маршруты Петербурга. При этом изображения собора появились в графике еще до завершения строительства. После публикации проектов Огюста Монферрана художники стремились представить будущий облик здания. Поэтому на гравюрах, созданных до 1825 года, можно увидеть первоначальный замысел архитектора.
Петербург с его открытыми пространствами, водными перспективами и архитектурными ансамблями стал одним из наиболее популярных сюжетов для художников XIX века. Мастера изображали проспекты и площади, набережные рек и каналов, отдельные здания и панорамы города. При этом постепенно все больше внимания уделялось его жителям.
Прогуливающиеся дамы, чиновники, торговцы и разносчики, конные экипажи и другие персонажи появлялись на городских видах. Такой стаффаж не только дополнял композицию, но и помогал передать ритм повседневной жизни столицы.
Гравюры и литографии благодаря возможности многократного воспроизведения получили широкое распространение. Они пользовались популярностью у коллекционеров и стали частью частных собраний. Изображения Петербурга были известны и за рубежом, где особый интерес вызывали сцены русской зимы, заснеженные улицы, кареты и сани, городские праздники и гуляния.
В экспозиции представлены работы Карла Беггрова, Франца Бенуа, Филиппа Перро, Мишеля Дамам-Демартре, Семена Галактионова, Василия Садовникова, Адриана Шарлеманя и других художников и мастеров-граверов.
После приветственных слов Анатолий Елкин провел для гостей экскурсию по выставке и рассказал об истории Петербурга и представленных графических работах.