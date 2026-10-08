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Ольга Любимова направила видеопоздравление в честь 150-летия Псковского музея-заповедника

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Министр культуры России Ольга Любимова направила видеопоздравление по случаю 150-летия Псковского музея-заповедника, отметив его роль как значимого культурного центра региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем выступлении она подчеркнула ценность музейных фондов и выразила благодарность коллективу за сохранение национального достояния: «За это время музей-заповедник стал настоящим культурным центром, а его история неразрывно связана с историей Псковской земли».

По ее словам, в псковском музее бережно хранят реликвии прошлого: сотни тысяч предметов, картин, икон, серебра, археологических находок и редких книг. Отдельную признательность Ольга Любимова выразила коллективу учреждения культуры за сохранение национального достояния.

Напомним, торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, проходит в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 8 октября.

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