Ольга Любимова направила видеопоздравление в честь 150-летия Псковского музея-заповедника

Министр культуры России Ольга Любимова направила видеопоздравление по случаю 150-летия Псковского музея-заповедника, отметив его роль как значимого культурного центра региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По ее словам, в псковском музее бережно хранят реликвии прошлого: сотни тысяч предметов, картин, икон, серебра, археологических находок и редких книг. Отдельную признательность Ольга Любимова выразила коллективу учреждения культуры за сохранение национального достояния.
Напомним, торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, проходит в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 8 октября.