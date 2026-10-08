«Маяк культуры»: Псковский музей-заповедник празднует 150-летие со дня основания

Торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, проходит в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественном открытии с приветственными словами выступила генеральный детектор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«4 047 музеев. Они все очень разные: городские, сельские, имперские, но все они пишутся с большой буквы. Когда я и мои коллеги приняли решение работать в музее, мы и не подозревали, чем все это закончится. Здесь стираются грани между личным и профессиональным. Здесь иногда бывает очень трудно, надо себя отдавать без остатка, и не важно в рабочее время или не в рабочее время. Но в этом мире, который особенно сейчас меняется так быстро и порой хаотично, именно музеи воспринимаются как острова чего-то очень важного и подлинного. У нас есть колоссальная роскошь, преимущество, возможность: смотреть на мир сквозь века глазами многих поколений. Мы не смотрим, как протекает мимо нас время, мы живем в этом времени. "Прав тот, кто счастлив", и раз мы счастливы работать в музее, раз мы несем счастье и радость вам, значит все правильно. Моё поколение в свое время очень трепетно учили стихотворение, главная строчка в этом стихотворении была: "Я поведу тебя в музей". Вот я очень хочу, чтобы в вашей жизни как можно чаще звучали эти слова и чтобы вы это говорили вашим детям, ну а нам надо соответствовать, надо быть маяками. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами, этот день останется в истории», — сказала Светлана Мельникова.

С приветственным словом также выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Уважаемая Светлана Евгеньевна, уважаемые коллеги, дорогие друзья, примите самые добрые поздравления со знаменательной датой: 150-летием Псковского музея-заповедника. Это действительно один из старейших музеев России, обладающий уникальным фондом от шедевров древнерусской иконописи и фресок Мирожского монастыря, от полотен Репина, Айвазовского до Шагала в картинной галерее. Друзья, ваш профессионализм и инициативность позволяют воплощать в жизнь самые смелые идеи. Каждый современные проект - это всегда яркое событие в культурной жизни нашей страны. Спасибо за вашу работу, большую самоотдачу, ваш тихий, но такой важный подвиг служения культуре. Благодаря вам Псковский музей-заповедник остается эталонным музеем России», — процитировала поздравление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова.

Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе И.И. Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатором М.Б. Прутченко было выделено две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году - это событие является датой основания музея.