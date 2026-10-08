Михаил Мишустин направил телеграмму к юбилею Псковского музея-заповедника

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Псковский музей-заповедник со 150-летием со дня основания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня Псковский музей-заповедник – это уникальный комплекс и крупнейший научный центр. Череда экспонатов рассказывает о значимых событиях прошлого», – сообщается в направленной телеграмме Михаила Мишустина, посвященной музею.

Он подчеркнул, что благодаря музею, воссоздаются памятники зодчества, появляются новые экспонаты.

Министр культуры России Ольга Любимова также направила видеопоздравление по случаю 150-летия Псковского музея-заповедника, отметив его роль как значимого культурного центра региона. Она подчеркнула ценность музейных фондов и выразила благодарность коллективу за сохранение национального достояния.

С юбилеем музей и его хранителей в официальных выступлениях поздравили и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Законодательного Собрания региона Борис Елкин, депутат Госдумы Антон Мороз.

Выступающие единодушно отметили, что за полтора века музей стал настоящим хранителем культурного кода и характера псковской земли, открывающим для сотен тысяч гостей роскошь смотреть на мир сквозь призму веков.

Напомним, торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, проходит в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина сегодня, 8 октября.