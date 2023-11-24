Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с легендой русского диско Наталией Гулькиной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость программы - легенда русского диско, автор песен, экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звёзды» Наталия Гулькина.

На днях она посетила Псков, чтобы в качестве члена жюри принять участие в финале конкурсов «Мисс и Миссис Псков-2023». Также она нашла время побывать в студии «ПЛН FM» и ответить на вопросы ведущей Светланы Букановой.

Откровения звезды о жизни, музыке и конкурсах — в эфире.