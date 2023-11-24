Культура

Концерт классической музыки состоится в усадьбе Вечаша в Плюсском районе

Концерт классической музыки пройдет в усадьбе Вечаша Н. А. Римского-Корсакова в Плюсском районе 9 декабря в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В усадьбе Вечаша произведения известных композиторов исполнят музыканты из Московской области Анастасия Шустова и Марина Архангельская.

В программе прозвучат знаменитые романсы и арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, написанные им в Вечаше. Также посетители смогут насладиться произведениями иностранных композиторов.

Место встречи: Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (деревня Вечаша Плюсского района). Телефон для справок: +78113321253.