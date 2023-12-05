Культура

Выставку «Пушкинский заповедник. К 125-летию» открыли в Беларуси музейщики из «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 5 декабря, представил в Витебской областной библиотеке имени В.И. Ленина (Республика Беларусь) выставку, подготовленную в преддверии 125-летия музея. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, напомнив, что эту круглую дату — в память о том, что в столетнюю годовщину со дня рождения поэта Михайловское на народные пожертвования было выкуплено в государственную собственность — будут отмечать в следующем году.

Баннерная экспозиция из девяти стендов представляет жителям и гостям города наиболее значимые объекты в составе Пушкинского заповедника. Прежде всего, это Святогорский монастырь, где находятся могила поэта и некрополь Ганнибалов и Пушкиных, и музей-усадьба «Михайловское» с окрестностями. Рассказывает выставка и о «Тригорском» — мемориальном имении приятелей и соседей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов, о «Петровском» — исторической вотчине знаменитого «арапа Петра Великого», а также о типологической «Пушкинской деревне» и музее-мельнице в деревне Бугрово.

Помимо современных фотографий, выполненных в музеях-усадьбах в разные времена года, на стендах размещены информационные справки о той или иной локации, цитаты из произведений Пушкина, а также QR-коды, по которым посетители выставки могут перейти на официальный сайт Государственного музея-заповедника «Михайловское» за дополнительными сведениями.

Выставку для первых её посетителей открыли руководитель Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина Татьяна Адамян и директор Государственного Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Татьяна Адамян среди прочего проанонсировала ещё одну, запланированную в будущем году выставку из «Михайловского» — «Пушкин и Гоголь в рисунках Николая Предеина». А Георгий Василевич поделился планами по развитию заповедника и о том, как важно сохранять музей сегодня, не теряя живую атмосферу места, музыку пушкинской поэзии.

Напомним, что Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка.