Культура

Монтаж выставки «Русская зима» идет Изборске

Монтаж выставки «Русская зима» идет в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Зима – особое время года, сезон природных метаморфоз и погодных изменений, когда вода обращается в снег и лед, а суровые холода и ненастья вдруг сменяются радостной оттепелью. Зима наполнена тайной и чудом: неслучайно с зимней порой связано так много народных обычаев и примет; именно зимой мы ждём, когда взойдет Рождественская звезда и наступят наши любимые праздники – Новый год и Рождество Христово!» - отметили в музее-заповеднике.

Выставка «Русская зима» – пятый проект в новом зале, объединивший в одном выставочном пространстве экспонаты из собраний трёх музеев России: Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Мурманского областного краеведческого музея и Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

На выставке представлены пейзажи изборского самодеятельного художника Павла Мельникова и работы 33 современных художников Москвы и Санкт-Петербурга из частных коллекций и фонда Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина.

Открытие выставки состоится 8 декабря в 15.00 в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск» по адресу: Изборск, улица Печорская, 37.