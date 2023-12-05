Культура

Умерла создавшая «Котенка по имени Гав» художница Наталья Богомолова

Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы «Бобик в гостях у Барбоса» и «Котенок по имени Гав», ушла из жизни на 84-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Наталья Эдуардовна Богомолова сегодня умерла. До этого она месяц болела, лежала в больнице», - цитирует его РИА Новости.

Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. В ее фильмографии свыше 200 мультфильмов, в числе которых «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Халиф-аист», а также «Из жизни разбойников», «Про лысую принцессу», «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «Тайна Сухаревой башни», «Сказки старого пианино», «День медведя» и другие.