Культура

В Пскове определены обладатели стипендии среди молодёжи в области культуры

В Пскове определены победители отбора на право получения стипендии для одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В соответствии с распоряжением, подписанным губернатором Михаилом Ведерниковым, стипендии назначили:

студентке Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Еве Кальцановой;

студенту Российской академии музыки имени Гнесиных Даниилу Семёнову;

студентке Петрозаводской государственной консерваторим имени А. К. Глазунова Ксении Егоровой;

студенту Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Льву Кричевскому;

студентке Московского политехнического университета Марии Соломатовой;

студентке Российской академии музыки имени Алине Лексуновой.

Награждение стипендиатов состоится 15 декабря в 17:00 в концертном зале ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Советская, 44).