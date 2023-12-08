Культура

Презентация сборника о творчестве Рахманинова прошла в Пскове

Презентация сборника докладов Международной научно-практической конференции «Творчество С. В. Рахманинова и сокровища Серебряного века» прошла в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе колледжа.

Фото: Псковский колледж искусств им Н.А. Римского-Корсакова

Презентация сборника состоялась 6 декабря, сама конференция - 30 марта в большом концертном зале колледжа.

Сборник статей и материалов напечатан в издательстве «Логос» и содержит тексты 21 доклада. Ознакомиться с содержанием сборника можно в библиотеке музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, что в конференции приняли участие специалисты из разных регионов России и зарубежья. С докладами выступили ученые-музыковеды из Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, специалисты из Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, научно-просветительского центра русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина, Псковского музея-заповедника, союза архитекторов России и др. В дистанционном формате в конференции приняли участие эксперты из Германии, Франции, Китая.

В рамках конференции состоялись: премьера литературно-музыкальной композиции «Я – русский композитор», подготовленной силами преподавателей и студентов музыкального отделения го колледжа искусств (руководитель проекта и автор сценария – музыковед, член союза композиторов России Лариса Никитина, художественный руководитель и дирижер академического хора Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова – Инна Суровицкая) и поездка участников на родину композитора - в Великий Новгород и Старую Руссу .

Добавим, что в течение 2023 года студенты колледжа неоднократно принимали участие в конкурсах, посвящённых юбилею Рахманинова, самыми значительными стали: XVI Всероссийский конкурс им. С. В. Рахманинова (город Великий Новгород), I Всероссийский фестиваль «Народный Рахманинов» (город Москва, музей С. В. Рахманинова), очно-заочный конкурс по музыкальной литературе «Юный музыковед».