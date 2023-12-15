Культура

Более 300 человек объединит первый областной конкурс школьных хоровых и вокальных коллективов в Пскове

Первый областной конкурс любительских школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор — это хор, это хор!» пройдет в понедельник, 18 декабря, в Пскове на площадке большого зала спортивно-развлекательного парка «Простория». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Участие в событии примут более 300 человек - учащиеся общеобразовательных учреждений из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Стругокрасненского муниципального округа, Новоржевских, Бежаницких, Опочецких районов, также воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения Невеля.

Все конкурсанты разделены на две возрастные группы: младший школьный группа (10–13 лет), старшая школьная группа (14–18 лет). Помимо этого, участие примут и семейные коллективы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Наши любимые песни», «Песни XX в.», «Нескучная классика», «Поем всей семьей», «Песни псковских авторов».

В состав жюри войдут ведущие специалисты: глава некоммерческой организации «Голоса Родины» Оксана Амерханова, дирижер и лауреат международных конкурсов Эдуард Банько, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Земля детей» Евгений Петров и другие. Председатель жюри — Александр Амерханов, диакон, дирижер, педагог, композитор-аранжировщик, автор нотных сборников.

Отметим, что мероприятие организовано учреждением дополнительного образования «Лидер», региональным комитетом по образованию, правительством Псковской области.