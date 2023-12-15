Культура

Выставка работ художницы из Китая откроется в Псковском музее

Выставка картин художницы из Китая Ван Сюлин начнет работу во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника 24 декабря. Проект организован в рамках международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ван Сюлин – художник с мировым именем. Ее произведения представлены в Государственном музее Востока в Москве, в Обществе российско-китайской дружбы, в Государственном художественном музее имени А.Н. Радищева в Саратове, в музеях Японии, Южной Кореи, США, а также в коллекции президента России Владимира Путина.

Художница закончила заочно Китайский институт живописи и каллиграфии, прошла годичную стажировку на факультете портретной живописи. Ее учителями были мастера рисунка и каллиграфии Китайской академии художеств.

Как рассказали в музее, она много сил и времени потратила на скрупулезное изучение творчества и манеры письма мастеров живописи древнего и средневекового Китая, особенно У Даоцзы, Ван Шухуэя и Хуан Цзюня. Только ей было разрешено выполнить копию национальной святыни – свитка «87 небожителей» У Даоцзы, мастера эпохи Тан VIII века.

Ван Сюлин

С течением времени она получила известность самобытного мастера-портретиста и картин из серии «цветы и птицы». Следуя традиции реалистической живописи, Ван Сулин в своей изысканной манере виртуозно изображает человека, растения и цветы.

Ван Сюлин владеет одной из самых сложных техник китайской живописи «гунби» или «тщательная кисть», когда при создании картин четко прорисовывается контур со всеми ботаническими подробностями. В ее работах гармонично соединены каллиграфия и живопись. На выставке во Дворе Постникова будут представлены уникальные произведения, выполненные в этой технике.

Художница родилась в 1958 году в семье инженера в городе Тяньцзине. Неодолимая тяга к живописи пробудилась в раннем детстве. И эта страсть к творчеству не угасла и по сей день. Она рисовала всегда, принимала участие в конкурсах и выставках картин, которые неизменно приносили ей призы и дипломы. Ван Сюлин закончила заочно Китайский институт живописи и каллиграфии, прошла годичную стажировку на факультете портретной живописи.

Ее учителями были мастера рисунка и каллиграфии Китайской академии художеств – Хуан Хэ Ха Пэй, Чжан Вэй, Лю Дайлинь и Чэнь Моу. Долгое время ее наставником в живописи был мэтр искусства Китая, художник-каллиграф, поэт и писатель, заместитель председателя Китайской ассоциации художников и каллиграфов, профессор Ван Сюэчжун, ныне удостоенный звания Почетного члена Российской академии художеств.