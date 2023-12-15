Культура

Презентация книг участника войны в Афганистане пройдет в Пскове

Презентация книг участника войны в Афганистане Виктора Чижикова пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Автор представит две художественные повести: «Боевое братство» и «Боевое братство. Горький хлеб Афганистана». Начало в 15:00 в актовом зале (Псков, Профсоюзная, 2, 1 этаж).

«Сюжеты произведений основаны на реальных событиях, а некоторые герои здравствуют по сей день. Презентация книг приурочена к 44-й годовщине начала Афганской войны, которая продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день и заняла особое место в мемориальной истории России. Виктор Чижиков - участник войны в Афганистане, комбриг 56 гвардейской десантно-штурмовой бригады в 1983-1985 гг. За неполных три года он провел 158 боевых операций с минимальными потерями. Награжден шестью орденами, в том числе и орденом Красного знамени и пятнадцатью медалями. В его памяти навечно остались лица живых и павших солдат и офицеров, бесконечно преданных воинскому долгу и Родине. Им и посвящены эти книги», - рассказали в библиотеке.