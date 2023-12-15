Культура

Съёмки телепрограммы из цикла «Не факт» прошли в Псковском кремле

Съёмки программы из цикла «Не факт» прошли на объектах Псковского музея-заповедника сегодня, 20 декабря. Команда известного телеканала «Звезда» посетила Псковский кремль и Варлаамовскую башню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Каждый выпуск передачи «Не факт» посвящен ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории. Ведущие посещают архивы, изучают исторические факты, встречаются с экспертами, лично проверяют распространенные утверждения и необычные гипотезы. Программа, над которой команда проекта работала на площадке псковского музея, расскажет о последней битве смутного времени.

Ведущий проекта, актёр театра и кино Арарат Кещян, изучил сведения о событиях 1615 года в Пскове и проверил факты, посетив Варлаамовскую башню. Именно она сыграла ключевую роль во время осады города войсками шведского короля Густава Адольфа в начале XVII века. В этом районе неприятелем был предпринят главный штурм, который был отбит псковичами, напомнили в музее.

Также команда проекта побывала в Псковском кремле. Съемочная группа изучала устройство псковской крепости, узнала важные для выпуска факты о Кроме, а также сделала кадры впечатляющих видов Пскова.

Программа «Не факт» выйдет на телеканале «Звезда» в феврале 2024 года.