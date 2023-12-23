Культура

Новая выставка откроется в галерее «Дом на Набережной» в Пскове 25 декабря

Выставка «ПсковАРТ-АКТИВ-2023» откроется в галерее «Дом на Набережной» в Пскове 25 декабря. Проект покажет работу и достижения псковских художников-участников регионального общественного движения «ПсковАРТ» за 2023 год, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

«Какие произведения создали наши художники в уходящем году? Насколько они актуальны? Что их волновало и вдохновляло? Какие картинки рождаются в творческих мастерских дома Сафьянщикова? Какие тенденции развития псковского изобразительного искусства? Чем оно отличается от столичного? Почему псковские художники не считают себя провинциальными? Вот такие вопросы ставят организаторы проекта "ПсковАРТ-АКТИВ-2023"», - говорится в аннотации.

Представленная экспозиция – это произведения, выполненные в 2023 году в различных техниках и жанрах.

На выставке будут представлены более 40 живописных полотен. Участники проекта – псковские художники: Николай Москалев, Николай Самойленко, Ираида Самойленко, Юрий Жулин, Юлиана Голубева, Ольга Гофман, Эдуард Шарипов, Тимофей Силич, Сергей Каримов, Ольга Устинова, Анатолий Жбанов, Вероника Кучеровская, Олег Матюхин, Виктор Тимофеев.

Начало в 16:00. Адрес: Псков, улица Советская Набережная, 9.

Выставка будет работать до февраля 2024 года.