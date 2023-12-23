Культура

Конкурс самодельных открыток объявили в «Михайловском» в десятый раз

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил о начале традиционного, ежегодного конкурса самодельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом году творческое соревнование, весьма популярное у гостей Пушкинского заповедника, а также у посетителей официального сайта учреждения и его пабликов в соцсетях отмечает своего рода «юбилей» — проводится в десятый раз.

Открытка Алины Никитиной (Псковская область, посёлок Пушкинские Горы) — одна из работ-победительниц прошлогоднего конкурса

В музее считают непереоценимо важным, что среди музейных корреспондентов — как художников-любителей, так и профессионалов — очень много жителей небольших, часто значительно отдалённых от центра городов, посёлков и деревень. Помимо россиян в конкурсе постоянно участвуют граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья, а число конкурсных работ растёт от года к году. Так, на конкурс 2021\2022 года в музей поступило 687 работ из России, а также Белоруссии, Казахстана, Македонии, Приднестровской Молдавской Республики, Украины и даже Японии. Годом позже в музее насчитали уже 1 686 рисунков.

В «Михайловском» пояснили, что на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, проч.), однако без применения каких-либо компьютерных технологий. При воплощении пушкинских сюжетов вполне допустимо и даже желательно так или иначе использовать мотивы, связанные с историческим, литературным прошлым и настоящим Святогорья, с его природными и архитектурными достопримечательностями, с народными промыслами. Особо отметят члены жюри и чувство юмора художника.

Письма с открытками нужно отправить в Пушкинский заповедник до 14 января 2024 года (дата по почтовому штемпелю) по адресу Псковская обл., Пушкиногорский район, д. Бугрово, «Музейная почта». Лучшие открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты». Не исключено, что работы-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях — отметили в «Михайловском».

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.