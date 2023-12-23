Культура

Приманивать чужаков будут в пушкинском Бугрово под стихи «михайловского барина Ляксандры Сяргэича»

Череду новогодних и Рождественских событий в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 23 декабря, открыли сказочным интерактивным представлением «У моря Лукоморья» в музейном комплексе в деревне Бугрово. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, это первый за последние несколько лет опыт проведения детской программы не на сцене большого театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре, а на открытом пространстве просторного мельничного подворья и в интерьерах «Дома мельника», и уже премьера показала, что такое сценарно-организационное решение никак нельзя назвать неудачным.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В музее уточнили, что первыми на «ёлке у бугровского мельника» побывали дети из семей участников СВО, всего 35 человек. Для них билеты на представление и подарки от деда Мороза были бесплатными.

Представление «У моря Лукоморья» с загадками от Арины Родионовны, с конкурсными испытаниями от Кота Учёного, играми и подарками от деда Мороза и прочими чудесами будут давать в пушкинском Бугрово вплоть до 2 января. А уже с 3 января здесь можно будет стать участником традиционной, как Новый год и Рождество, но постоянно качественно обновляющейся интерактивной театрализованной фольклорной программы «…Рады мы проказам матушки зимы». Как рассказала Новостей начальник отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова, рассказ о святках — днях от Рождества и до Крещения — всегда особенно интересен гостям музея, горожанам, по преимуществу. «Это важнейший период в крестьянском календаре: ведь обычаи и обряды этих дней связаны с предстоящей судьбой, с плодородием и новой жизнью. В фольклорной программе "... Рады мы проказам матушки зимы..." мы представляем именно псковскую традицию празднования Святок. Это и кормление Коляды, и закликание Мороза, и хождение христославов, валымщиков, ряженых, а ещё — приманивание чужаков и гадания. И все это под подлинные, старинные псковские песни, на псковском говоре».

В заповеднике настоятельно советуют заранее познакомиться с новогодней афишей «Михайловского», чтобы уточнить даты, время проведения, возрастные рекомендации и другую полезную информацию о том или ином её пункте — а это, в общей сложности более дюжины названий и более пятидесяти сеансов. Кроме того, каникулярную поездку в Святогорье лучше спланировать уже сейчас: деревенские усадьбы невелики и одновременно могут принять весьма ограниченное число гостей. Поэтому о своём желании стать участником того или иного события в праздники рациональнее сообщить музейщикам уже сейчас. Это легко сделать по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15, в рабочие дни Пушкинского заповедника, то есть, со среды до воскресенья включительно.