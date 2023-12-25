Объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Санитарный день будет на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской.