Культура

О предстоящих в новогодние праздники экскурсиях рассказал Псковский музей-заповедник

Сборные экскурсии и программы в Главном здании Псковского музея-заповедника, Картинной галерее и Поганкиных палатах пройдут в предстоящие выходные. Псковская Лента Новостей ознакомилась с новогодней афишей музея-заповедника.

Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» пройдет с 1 по 8 января в 14.00. Во время экскурсии можно составить впечатление о Пскове с первых лет появления христианства на Руси вплоть до XIX века. В экспозиции представлены памятники археологии и иконописи, предметы культа, выполненные из серебра и украшенные драгоценными камнями, жемчугом. Экскурсанты узнают много нового и интересного об истории города. Посетители смогут рассмотреть уникальные предметы: серебряную подвеску X века со знаком Рюриковичей, иконы псковских мастеров XV века, ковш, пожалованный царем знаменитому псковскому купцу Сергею Поганкину, иконы с образом святого воина-мученика Христофора Псеглавца, особо почитаемого в XVI веке и многое другое.

Сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея пройдет с 2 по 7 января в 11.30 и с 3 по 5 января в 15.00.

На трех этажах здания, построенного для Художественно-промышленной школы на средства мецената Николая Федоровича Фан-дер-Флита в 1913 году, представлены более трехсот художественных произведений русских авторов, отражающих историю искусства России за четыре столетия. Участники экскурсии узнают об эмоциональном и духовном содержании русского искусства, о его живописно-пластическом богатстве. Зрительный ряд, включающий в себя наиболее яркие в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир. Экскурсовод познакомит гостей с торжественной одухотворенностью портретов XVIII века, идеалами просветительства художников-академистов, социальной направленностью передвижников, ностальгическими нотками изысканных работ «мирискуссников», особенностями творчества представителей постмодернизма.

Сборная экскурсия по выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» пройдет 2, 7 и 8 января в 12.00. В ходе экскурсии гости увидят часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом. Клад был обнаружен в нескольких емкостях: 6 жестяных банок с монетами и 2 крупных серебряных сосуда. Позднее неподалеку в раскопе нашли еще два комплекса: жестяную коробку, наполненную сокровищами, а второй – сильно заржавевший комок находок. Экскурсовод подробно расскажет гостям об уникальности псковского клада, которая состоит в нумизматической полноте и разнообразии. Это позволит посетителям проследить всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до полного ее крушения. Посетители увидят монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая Второго.

Экскурсия по тематической выставке «Блеск стали» состоится 2 и 7 января в 12.00 и 15.00. В залах Поганкиных палат гости увидят боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX веков стран западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия, – предметы из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников.

Тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике» пройдет 3 января в 18.00. Экскурсия состоится в пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Изображения на иконах открывают нам два образа мироздания. Это мир Небесного царства, называемый горним, и сотворенный Богом земной мир, называемый тварным. В изображении тварного мира, наряду с человеческими образами, присутствуют обитатели живой природы. Какой смысл и символ несут в себе эти «зверики» и почему они появляются на иконах – вы узнаете на этой занимательной экскурсии.

Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» состоится 3 и 6 января в 13.00.

Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» создана в 1989 г. сотрудниками отдела советской истории. Большинство экспонатов – подлинные предметы времен войны. Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 гг. Это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего края.

Сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат пройдет с 3 по 6 января в 12.00 и 15.00. В рамках выставки «Блеск стали» в залах цокольного этажа Поганкиных палат представлено боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX веков стран западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия. Посетители смогут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремневый пистолет. На выставке «Любуюсь Псковом» представлены две сохранившиеся иконы Печерского извода из фондов Псковского музея-заповедника: «Видение старца Дорофея» («икона Жиглевича») третьей четверти XVIII века и «Сретение Богородицы» из часовни Владычного креста 1784 года. Монументальная икона «Сретенье Богородицы» находилась на реставрации с 2018 года и теперь вновь доступна для обозрения. А на выставке «Колокола средневекового Пскова» можно увидеть два парных колокола мастера Логина Семенова 1570 года, колокол 1614 года, отлитый мастерами Савой да Козмой, колокол мастера Афанасия Панкратьева 1603 года. Исследования М. И. Зуева и А. Б. Постникова дадут посетителям возможность познакомиться с историей этих колоколов.

Экскурсия «Районы, кварталы» от музейного квартала до Покровки состоится 6 января в 16.00. В ходе путешествия у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе. Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от музейного квартала до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Покровской башни!

Программа «Рождественский свет» в парадном зале Картинной галереи пройдет 7 января в 13.00. Вниманию гостей будут представлены произведения изобразительного искусства, которые в настоящее время находятся в фондохранилище. Об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников, посвященных одному из главных событий человеческой истории – Рождеству Христову, расскажет хранитель экспозиции Картинной галереи Мария Владимировна Проценко. Молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнят для гостей музея праздничные традиционные песнопения и колядки. Все участники встречи получат на память красивую памятную открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.

Подготовлено пресс-службой Псковского музея-заповедника