Культура

Отчётный концерт прошел в псковском колледже искусств

Отчётный концерт учащихся школы педагогической практики при Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся в малом зале музыкального отделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В подготовке концертных выступлений приняли участие как преподаватели колледжа, так и студенты-практиканты, которые активно занимались со своими подопечными, а также выступили в ансамблях с ними и в качестве концертмейстеров.

Учащиеся ДМШ порадовали своих родителей и преподавателей артистичным исполнением произведений, выученных в первом полугодии. Прозвучала музыка Дмитрия Кабалевского, Елены Гнесиной, Родиона Щедрина, Ладислава Дюссека, обработки русских народных песен.

В концерте приняли участие юные музыканты, делающие первые шаги в музыке. Запомнилось слушателям выступление учеников классов духовых инструментов И. В. Кричевского, фортепиано И. А. Колтуновой, гитары Г. Г. Гребеня, аккордеона С. В. Соколова.

Свой профессиональный рост также продемонстрировали и выпускники школы, которые готовятся стать абитуриентами колледжа. Романс Петра Чайковского «Мой садик» исполнила лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Анастасия Кривошеева (преподаватель Д. Р. Ибрагимова, концертмейстер З. Б. Королёва).

Концерт завершился выступлением фортепианного дуэта (учащаяся ДМШ Анастасия Заливацкая и студентка 4 курса Ева Кальцанова). В их исполнении прозвучала джазовая пьеса Марка Невина «Непрерывные буги», поддержавшая праздничное новогоднее настроение.