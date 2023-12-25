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Культура

На новогодних праздниках изменится режим работы музея-заповедника «Изборск»

28.12.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

На новогодних праздниках изменится режим работы объектов музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: музея-заповедник «Изборск»

Изборская крепость 1 января будет работать с 11:00 до 19:00, 2-7 января – с 10:00 до 19:00, 8 января – с 11:00 до 17:00.

Экспозиции и выставочный зал, где сейчас работает выставка «Русская зима», 1 января будут открыты для посетителей с 12:00 до 18:00, со 2 по 7 января – с 10:00 до 17:00, 8 января – с 12:00 до 17:00.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, музейное кафе «Блинная» и музейный информационный центр 1 января будут работать с 12:00 до 18:00, со 2 по 7 число – с 10:00 до 17:00. 8 января – с 12:00 до 17:00.

«Обращаем внимание, что для гостей музея доступна бесплатная парковка на улице Минской. На парковке есть комфортный платный туалет, в том числе и для маломобильных посетителей. Режим работы с 10:00 до 17:00», - добавили в музее.

Теги: #музей-заповедник Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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