Культура

Псковский музей-заповедник посетили около 700 тысяч человек в 2023 году

Псковский музей-заповедник посетили почти 700 тысяч человек в 2023 году. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы приближаемся к цифре 700 тысяч посетителей, что будет на самом деле – время покажет. Самое радостное то, что у нас ожили филиалы, сейчас очень хорошее движение в филиалах», – отметила Светлана Мельникова.

Она добавила, что Псковский музей-заповедник планирует продолжать опыт по развитию филиалов последних двух лет и наращивать их значимость.