Культура

Жительница Опочки заняла первое место на международном фестивале «Арт-парад в Витебске»

Жительница Опочецкого района Дарья Романова заняла первое место на пятом международном фестивале «Арт-парад в Витебске». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Опочецкого района

«Это замечательное достижение, которое подчеркивает талант Дарьи и ее преданность искусству. Пусть эта победа станет очередной ступенькой к еще большим творческим успехам! Молодец», - сказали в администрации.

Конкурс длился несколько дней проходил в концертном зале «Витебск». Свое творчество представили танцоры и вокалисты из 16 стран мира от шести лет и старше.