Культура

Кассовые сборы фильма «Холоп-2» превысили два миллиарда рублей

Фильм «Холоп-2» собрал в российском прокате с начала года более 2 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.

Фильм «Холоп-2», снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел на экраны 1 января.

«Общие сборы - 2 028 192 516 рублей», - приводит сообщение РИА Новости.

В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард «Холоп-2» собрал уже 3 января. Кассовые сборы фильма-конкурента новогоднего проката - «Бременские музыканты» приближаются к 1,5 миллиардам рублей, пока составляют - 1 471 972 890 рублей.

Комедия «Холоп-2» - продолжение истории перевоспитания «мажора» Гриши из кинокартины «Холоп» 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.

Напомним, продолжение фильма «Холоп» снимали и в Псковской области. Съемки проводили в кинодеревне в урочище Лосковском в Новоржевском районе.