Культура

Картины и иконы из фондов показали в Псковском музее в Рождество

Тематическая экскурсия «Свет Рождества» состоялась вчера, 7 января, в Псковском музее-заповеднике. В ходе программы гостям рассказали об уникальных шедеврах мировой живописи и псковской иконописи из фондов музея, посвященных теме Рождества Христова. Некоторые произведения публика увидела впервые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В парадном зале Картинной галереи посетителям показали две иконы: Рождество Христова начала XVII века и Предста Царица второй половины XVI века. Также старший научный сотрудник Мария Проценко рассказала о картинах, представляющих западноевропейское искусство. Особое внимание привлекло произведение «Мадонна с младенцем» (XVI век) итальянского художника Андре дель Сарто, последователя Леонардо да Винчи.

«Мы приехали из Самары. Начали знакомство с Псковским музеем с лекции об уникальных творениях русских и европейских иконописцев и художников. Мы были очень удивлены. Интересно рассказывает ваш научный сотрудник. Очень понравились псковские древнерусские иконы», – поделилась впечатлениями посетитель Юлия Тюмикова.

В рамках рождественской встречи гости музея смогли увидеть первыми картину неизвестного русского художника «Святое семейство» конца XVIII века. Долгое время она находилась в фондах. Произведение описывает религиозный сюжет поклонения волхвов Богоматери. Предположительно, она входила в иконостас несмотря на то, что ей присуще все черты академической живописи.

В конце мероприятия молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища исполнили праздничные традиционные песнопения и колядки. Все участники встречи получили на память открытку с изображением одного из шедевров из собрания музея.