Культура

Выставка живописи «От Рождества до Крещения» откроется в Пскове

Выставка живописи Александра Бушуева «От Рождества до Крещения» откроется в Пскове 15 января в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Это просто с любовью выполненная работа, это увлечение, я получаю кайф, когда рисую. Это как желание принимать пищу или пить воду - вот такое же у меня иногда желание рисовать, просто непреодолимое, иногда очень хочется и тянет к мольберту. Я получаю от этого удовольствие», - рассказывает о своем творчестве Александр Бушуев.

Персональная выставка художника откроется в псковском Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).