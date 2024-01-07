Культура

Продолжается прием заявок на участие в поэтических чтениях в Псковской областной библиотеке

Молодёжный центр Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова проведет открытые поэтические чтения «…Я говорю с тобой под свист снарядов» 24 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, чтения состоятся в рамках мероприятий, посвященных празднованию в 2024 году на территории Псковской области 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

К участию в чтениях приглашаются специалисты и учащиеся учреждений культуры и образования города Пскова, в том числе школьники среднего звена и выше, студенты средних и высших учебных заведений, а также участники и члены общественных организаций, творческих объединений города Пскова, читатели библиотеки.

Заявки принимаются до 18 января. Организаторы принимают заявки на участие в чтениях, отбирают произведения, посвященные заявленной теме.

Чтения состоятся 24 января с 12:00 до 14:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова».

Информацию можно узнать по телефону: 8(8112) 72-47-35 (добавить 135).