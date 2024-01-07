Культура

Несколько уникальных выставок завершают работу в Псковском музее-заповеднике

Время экспонирования нескольких уникальных выставок Псковского музея-заповедника завершается, остается не так много времени, чтобы их увидеть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости музейного комплекса «Двор Постникова», где работает выставка «До Нового года – не трогать», смогут познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года в Советском Союзе, увидеть множество необычных елочных украшений и узнать, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке.

Еще один проект комплекса знакомит с творчеством исполнительного члена Правления Академии художеств мира, художницы из Китая Ван Сюлин. В выставочном пространстве представлены работы, созданные в сложной технике живописи «гунби» или «тщательная кисть», когда при создании картин четко прорисовывается контур со всеми ботаническими подробностями.

В рамках выставки «Блеск стали» в залах цокольного этажа Поганкиных палат представлено боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX веков стран Западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия. Посетители смогут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремневый пистолет.

В картинной галерее в рамках выставочного проекта завершает экспозицию выставка «Творчество К. Коровина и его учеников». Он включает живописные произведения из собраний Псковского музея-заповедника, галереи «Веллум» (Москова), а также частных коллекций. Среди экспонатов можно увидеть ретроспективы живописных и театральных произведений одного из основоположников импрессионизма в отечественном искусстве и его учеников, мастеров кисти круга Константина Коровина.