Культура

Посвященный «русскому бою» квиз состоится в музее-заповеднике «Изборск»

Исторический квиз, посвященный феномену «русского боя» и князю Александру Невскому, состоится в музее-заповеднике «Изборск» 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Квиз «Верность Отчизне и сладость побед» посвящен ратным подвигам русских воинов, противостоянию с Ливонским орденом и несокрушимости русского духа.

В ходе викторины посетители узнают много нового и интересного о том, какие сведения оставил средневековый летописец, автор Ипатьевской летописи о «русском бое», которым восхищались соседи Руси, о взаимодействии пехоты и конницы на поле брани, о национальном единообразии боевых приемов и вооружения.

Также на музейном квизе можно будет вспомнить о победах святого благоверного князя Александра Невского на ратном поле и проверить свои знания по отечественной истории.

Участников квиза ждут в субботу, 13 января, в исторической экспозиции, где работает выставка исторической живописи художника Евгения Емельянова «За Землю Русскую!» по адресу: улица Печорская, 41 б.

Начало мероприятия в 15.00.