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Культура

Вышитая карта Псковской области отправится в путешествие по региону

13.01.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Вышитая карта Псковской области отправится по районам региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Работа талантливых мастериц будет принимать участие в выставках в рамках проекта «Культурные выходные» в муниципальных образованиях региона. Первыми вышитую карту Псковской области увидят пушкиногорцы в культурно-досуговом центре с 26 по 28 января.

Панно было презентовано в областном центре народного творчества 12 декабря 2022 года. Куратором проекта является мастерица из Пскова Светлана Самарина.

Полотно состоит из 48 отдельных фрагментов, сшитых воедино. По периметру карты расположены вышитые миниатюры, отсылающие к культуре и традициям районов Псковской области: именитые личности, герои местных сказок, рисунки с изразцов, которые украшают псковские храмы, символы значимых мероприятий.

«Работа над проектом заняла полгода, над вышивкой трудились 24 мастерицы из 15 районов Псковской области. Рукодельницы в полной мере смогли продемонстрировать мастерство и талант, карта региона вышита с использованием различных техник и материалов: техника золотного шитья, вышивка лентами, пайетками, стеклярусом, бисером, вышивка по бархату, жесткая и мягкая канитель, использованы уникальные кабошоны ручной работы из гипса», - рассказали в центре.

Также вышитая карта региона принимала участие в выставке на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» в Чувашии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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