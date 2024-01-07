Культура

Врач назвала правильную реакцию на новости о новых вспышках инфекций

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная назвала правильную реакцию на появляющиеся в СМИ сообщения о новых вспышках инфекционных заболеваний. Специалист рассказала, что в современных условиях невозможно избежать подобных вспышек инфекций и посоветовала следовать рекомендациям профильных специалистов.

«При появлении информации о риске возникновения пандемии, эпидемии или любой другой чрезвычайной ситуации необходимо прежде всего придерживаться рекомендаций, которые последуют за данной информацией. Это может быть ограничение посещений стран, где данная угроза возникла, проведение профилактических прививок, если они существуют. (...) При современном подходе к противоэпидемическим мероприятиям и своевременном информировании населения стран об угрозе страха быть не должно», — сказала эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Она также назвала неоднозначным вопрос о цикличности пандемий. «С учетом особенностей строения вирусов и их способности к мутациям избежать вспышек инфекционных заболеваний, на мой взгляд, практически невозможно. И вирус гриппа — яркое подтверждение», — добавила врач.