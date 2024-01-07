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Культура

Фотовыставка «Путешествие на край света» откроется в Пскове

14.01.2024 10:26|ПсковКомментариев: 0

Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новосёлов в Пскове приглашает на открытие фотовыставки Платона Терентьева «Путешествие на край света». Выставка откроется 14 января в 14.00 по адресу: улица Новосёлов, дом №11.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

«Путешествие на край света» – это серия фотографий, сделанных в геологической экспедиции в лесах Хабаровского края летом 2023 года, зарисовки о работе геологов и пейзажи Дальнего Востока.

Платон Терентьев – художник и автор многочисленных медиапроектов, он занимается не только фотографией, но также коллажами и видео в сфере социальной и культурной документалистики. Его главный приём – «прямая фотография», но с тяготением к художественности через разнообразные стилистические приёмы, рассказали в библиотеке. 

Платон Терентьев – автор документального проекта «Для кого течёт река», посвященного размыванию традиционного уклада жизни в Приангарье, когда вместе с деревнями исчезает и вековая самобытная культура народов Сибири. Документальная история Платона Терентьева под названием «Мостки» рассказывает о жизни деревни для людей с особенными потребностями и возможностями.

«Я хочу уйти от обыденного представления об инвалидах, от разделения жизни на нормальную и ненормальную. Жизнь, какой бы она ни была, является ценностью. Посмотрите на это как на пейзаж - простой и легкий вид, учитывая красоту» - говорит автор о своем проекте.

Среди проектов Платона также работа над фотокнигой из путешествий по Индии. Платон Терентьев, кроме того, делал портреты бездомных людей для благотворительной организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге, он участник многих коллективных проектов и выставок в России и Прибалтике, победитель нескольких престижных фотоконкурсов.

«Если говорить в целом о моей фотографии… я рассказываю важные, на мой взгляд, вещи взаимоотношений природы и человека» - так сам автор характеризует свое творчество.

Встреча с Платоном Терентьевым и открытие его персональной выставки пройдет в Пскове в рамках любительского объединения «Медиаполигон», которое начинает свою работу в 2024 году в Детской экологической библиотеке «Радуга».

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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