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Культура

Псковская библиотека запустила Telegram-бот с цитатами Валентина Курбатова

15.01.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Telegram-бот «Слова Курбатова» создала Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Любой желающий может перейти в бот (@slovakurbatova в Telegram) и прочитать цитаты из книг Валентина Курбатова. Тексты распределены по шести темам: «Пушкин», «Творчество», «Человек», «Время», Вера», «Родина». Всего для пользователей подготовлено около 700 цитат.

«Реализация бота стала возможна благодаря общественному проекту областной библиотеки "Цитаты из Курбатова", в рамках которого вот уже два года добровольцы в кабинете Курбатова и удаленно читали книги Валентина Яковлевича, выявляли наиболее ёмкие и значимые высказывания. В 2022-2023 годах в рамках проекта было прочитано 12 книг, собрано около 700 цитат. Эти тексты и стали основой бота "Слова Курбатова"», - рассказала руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова.

Читатели могут прочитать с помощью бота цитаты из книг следующих книг (публикуется в порядке прочтения волонтерами проекта):

  1. «Домовой»;
  2. «Подорожник»;
  3. «А.А. Агин»;
  4. «Юрий Селиверстов: портрет на фоне времени»;
  5. «Евгений Широков: портрет на фоне портрета»;
  6. «Михаил Пришвин: Жизнеописание идеи»;
  7. «Батюшки мои («Вниду в дом Твой»)»;
  8. «Перед вечером, или Жизнь на полях»;
  9. «Миг и вечность: Размышления о творчестве В. Астафьева»;
  10. «Каждый день сначала» (переписка Валентина Распутина и Валентина Курбатова);
  11. «Турция. Записки русского путешественника»;
  12. «Пушкин на каждый день».
Теги: #книги #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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