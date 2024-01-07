Культура

Псковская библиотека запустила Telegram-бот с цитатами Валентина Курбатова

Telegram-бот «Слова Курбатова» создала Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Любой желающий может перейти в бот (@slovakurbatova в Telegram) и прочитать цитаты из книг Валентина Курбатова. Тексты распределены по шести темам: «Пушкин», «Творчество», «Человек», «Время», Вера», «Родина». Всего для пользователей подготовлено около 700 цитат.

«Реализация бота стала возможна благодаря общественному проекту областной библиотеки "Цитаты из Курбатова", в рамках которого вот уже два года добровольцы в кабинете Курбатова и удаленно читали книги Валентина Яковлевича, выявляли наиболее ёмкие и значимые высказывания. В 2022-2023 годах в рамках проекта было прочитано 12 книг, собрано около 700 цитат. Эти тексты и стали основой бота "Слова Курбатова"», - рассказала руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова.

Читатели могут прочитать с помощью бота цитаты из книг следующих книг (публикуется в порядке прочтения волонтерами проекта):