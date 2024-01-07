Культура

Выпуск тревел-шоу «Поехали!» о Пскове покажут 10 февраля

Два дня подряд в Псковском музее-заповеднике работала съемочная группа увлекательного тревел-шоу Первого канала «Поехали». Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский исследовали самые потаенные уголки Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы еще с осени хотели приехать в Псков и решили это сделать именно зимой, чтобы увидеть новогоднюю красоту и снег. Наша команда уже исследовала большую часть центральной России, побывала на Дальнем Востоке, а вот форпост Северо-Западных земель не успели посмотреть», – рассказала ведущая проекта Мария Осадник.

В первый день команда проекта познакомилась с устройством псковской крепости, узнала интересные факты о Кроме, а также сделала восхитительные кадры впечатляющих видов Пскова с самой высокой точки исторического центра – Власьевской башни и не только.

«Больше Кремля за все время проекта мы пока не видели. Нам показалось очень интересным устройство вашего Крома. Впечатлило количество церквей на этой территории в средние века. И больше всего поразило, что псковские мастера были настолько находчивые, что умели строить такие грандиозные укрепления из, казалось бы, хрупкого известняка», – поделились впечатлениями ведущие шоу.

Сегодня же съемочную группу встретил псковский стрелец. Он поведал им секреты ратного дела. Гости узнали, как правильно встать в стойку, чтобы сделать точное попадание сулицей в мишень. Сулица – небольшое метательное копье, которое активно использовалось как в эпоху княгини Ольги, так и в эпоху царствования Ивана Грозного. С ним можно было ходить на охоту, держать оборону и наступать на врага. Интерактив для команды Первого канала в образе стрельца провел начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль.

Также съемочная группа поделилась своими планами. В Псковской области они еще посетят Пушкинский заповедник, Великие Луки и другие популярные у туристов локации. Гостей ждет ралли, дрифт на льду и гастрономические изюминки Псковской области. Выпуск выйдет в эфир 10 февраля.