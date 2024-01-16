Культура

Панорамную картину отечественной музейной жизни оценят в «Михайловском» на предстоящих чтениях памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» объявили тему предстоящих XXVII Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, традиционно открывающая михайловский научный год конференция приурочена ко дню рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок», и в этом году пройдёт 14 и 15 февраля.

Владимир Лысюк. Портрет С.С. Гейченко. Из фондов «Михайловского».

В этом году чтения назвали «Под сенью дружных муз». Это строка из стихотворения Пушкина «19 октября ("Роняет лес багряный свой убор…“)», написанного здесь, в псковском родовом имении в 1825 году: «Друзья мои, прекрасен наш союз! / Он как душа неразделим и вечен — / Неколебим, свободен и беспечен / Срастался он под сенью дружных муз». Как пояснили в музее, разговор на предстоящей конференции планируется, по большей своей части, посвятить «…обсуждению принципов и приёмов современной работы пушкинских музеев, значения музеев и музеев-заповедников как хранителей наследия не только Пушкина, но и других поэтов и писателей, хранителей традиций усадебной культуры, изначально формирующей материальные и духовные ориентиры русской жизни, русской истории и литературы. Чтения под названием "Под сенью дружных муз" – это обращение ко всему музейному содружеству России, своеобразная музейная перекличка, дающая возможность обменяться опытом работы по различным направлениям, создать и оценить панорамную картину музейной жизни как огромного пласта отечественной культуры».

Подробно о рабочих темах конференции и об условиях участия в ней в качестве докладчика, можно узнать на официальном сайте музея. Тем, кто хотел бы представить коллегам итоги своих научных изысканий, рекомендуют поторопиться: заявки и тексты выступлений от предстоящих спикеров в музее будут принимать только до 1 февраля.

В то же время в «Михайловском» уточнили, что стать слушателем конференции с правом обсуждать услышанное можно совершенно свободно, без каких-либо предварительных согласований.