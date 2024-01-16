Культура

Псковичи завоевали 13 медалей на международном фестивале по брейкингу

Танцовщики из Пскова завоевали 13 медалей на международном фестивале по брейкингу Teen Spirit, который состоялся 13-14 января в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском коллективе «Хоть отбавляй!».

Фото здесь и далее: «Хоть отбавляй!»

Участие в фестивале принимали дети и подростки не только из России. За право быть лучшим в номинациях боролись представители Белоруссии и Китая.

«Главным отличием Teen Spirit от других всероссийских соревнований является то, что номинации, в которых будут состязаться спортсмены и танцоры, направлены на раскрытие именно творческого потенциала. При этом для оценки была использована спортивная система судейства», - рассказали в коллективе.

Сразу в нескольких номинациях псковские ребята встречались с друг другом в финале, на награждении занимая большую часть пьедестала. В одной из самых важных номинаций TMNT (командная номинация с участием тренера и четырех воспитанников в возрасте до 18 лет) из 22 команд со всей России прошли отбор три состава команды «Хоть отбавляй!» (Псков), два из которых встретились в финале.

«Именно этот факт является для нас большой гордостью», - отметили в коллективе.