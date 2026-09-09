 
Культура

Картинная галерея нуждалась именно в такой сюжетной составляющей — Светлана Мельникова о новой выставке

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Проект «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» усилит позиции Пскова на туристической карте страны. Такое мнение высказала директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей на открытии выставки одного шедевра из коллекции Русского музея в Пскове 9 сентября. 

Напомним, в рамках проекта «Музейная жемчужина» регионы Северо-Запада России принимают выставки одного шедевра из фондов Русского музея. Так, в Псков привезли масштабное полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945). 

Руководитель музея пояснила, что инициатива провести «жемчужины» по городам Северо-Запада создает грамотное и гармоничное наполнение проекта, аналогичного «Золотому кольцу России». Светлана Мельникова отметила, что Псков с радостью стал одним из первых участников этой программы, и подчеркнула, что Картинная галерея нуждалась именно в такой сюжетной составляющей. 

По ее словам, этот обменный выставочный процесс открывает огромные возможности для развития региона.

Директор музея-заповедника указала, что Псков не может конкурировать с культурной столицей - Санкт-Петербургом, однако город обладает собственным лицом и удивительной историей. Светлана Мельникова уверена, что сюда будут привозить новые сокровища, что укрепит статус «Серебряного ожерелья» на музейной карте России.

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Мельникова Светлана Евгеньевна

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

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