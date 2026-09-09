Начинается пресс-конференция о V Военно-музыкальном фестивале «Михайловский бастион»

Очередная пресс-конференция стартует в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Через несколько дней Псковский регион примет грандиозное событие - V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион». Ежегодно событие собирает на псковской земле тысячи любителей духовой музыки и маршей.

О том, каким будет фестиваль этого года, в каких городах региона пройдут концерты, и какие оркестры подарят слушателям незабываемое музыкально-театрализованное шоу, расскажет руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.