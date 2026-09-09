О новичках и любимчиках псковичей на фестивале «Михайловский бастион» рассказали в ТКД

В связи с пятилетней годовщиной фестиваля военных духовых оркестров «Михайловский бастион» псковичей ждут как полюбившиеся с прошлых лет участники, так и новые коллективы. Об этом в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM (102,6 FM) рассказал руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.

«Этот год у нас юбилейный. Без прироста количественных показателей обойтись было нельзя. В этом году у нас на один оркестр больше и на одно муниципальное образование, где пройдет концерт, тоже больше. Будет семь коллективов и семь концертов в муниципальных образованиях Псковской области», – сказал Василий Чепелов.

Гость студии добавил, что в этом году традиционно примет участие один из самых узнаваемых оркестров, исполнивший для официальных записей гимн Российской Федерации, - Центральный военный оркестр из Москвы.

«Каждый год участие в нашем фестивале принимают лучшие духовые оркестры. Этот год - не исключение. Мы собрали лучшие духовые оркестры Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, коллектив 24-го военного оркестра Южного военного округа в прошлом году очень полюбился нашим зрителям. Конечно же, мы говорим о городе Москве, это лучшие коллективы города и области. Это Центральный военный оркестр. Для справки: все мы слышим гимн Российской Федерации, слышим его часто. Все официальные записи гимна произведены Центральным военным оркестром, который выступит традиционно и в этом году», – добавил Василий Чепелов.

Также он рассказал и о коллективах, которые дебютируют в этом году на фестивале.

«Снова будут новички. Мы каждый год стараемся приводить кого-то нового. В прошлом году это был Ростов-на-Дону. В этом году это Военно-космическая академия имени Можайского. Также это вновь образованный оркестр Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Это училище сменило свое название, сменило состав оркестра, поэтому их можно назвать новичками. Это оркестр 69-й Гвардейской мотострелковой бригады из города Каменка. Их у нас тоже не было, но это яркие и профессиональные ребята. На них будет интересно посмотреть», – подытожил Василий Чепелов.

Напомним, V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Псковской области с 11 по 13 сентября. В грандиозном событии примут участие около 400 артистов, а зрителей ждет яркое музыкально-театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями.