Цикл лекций проведет псковский «Гельдт» совместно с командой Artista из Петербурга

Ресторан «Гельдт» совместно с командой лектория Artista из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября, 21 октября и 18 ноября цикл лекций, сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении.
Изображение здесь и далее: Ресторан «Гельдт»
Количество мест ограничено. Стоимость участия установили в размере 3 000 рублей. Гости могут использовать 1 500 рублей из этой суммы как депозит на блюда и напитки ресторана. «Никаких скучных и затянутых четырехчасовых монологов — только 1,5 часа увлекательных историй, интересных фактов, живого общения и новых открытий», - отметили организаторы.
Первую лекцию «Любовь. Алчность и безумие. Удивительные истории из жизни старой России» проведет 30 сентября в 19:00 лектор Игорь Греков. Слушатели узнают о реальных ситуациях жителей начала XX века, включая сложности с разводами без согласия церкви, инсценировку смерти и фиктивные браки ради революции.
Вторую встречу на тему «Светские львицы не умирают» организаторы назначили на 21 октября в 19:00. Лектор Нанико Соколова расскажет об императорских дочерях и аристократках Петербурга XIX века.
Третью лекцию «Свободная любовь серебряного века» Нанико Соколова прочитает 18 ноября в 19:00. Участники обсудят социальные эксперименты эпохи.
Посетители могут забронировать места по телефону: 33-17-07.
Категория 18+
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