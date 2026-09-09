Цикл лекций проведет псковский «Гельдт» совместно с командой Artista из Петербурга

Ресторан «Гельдт» совместно с командой лектория Artista из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября, 21 октября и 18 ноября цикл лекций, сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении.

Изображение здесь и далее: Ресторан «Гельдт»

Количество мест ограничено. Стоимость участия установили в размере 3 000 рублей. Гости могут использовать 1 500 рублей из этой суммы как депозит на блюда и напитки ресторана. «Никаких скучных и затянутых четырехчасовых монологов — только 1,5 часа увлекательных историй, интересных фактов, живого общения и новых открытий», - отметили организаторы.

Первую лекцию «Любовь. Алчность и безумие. Удивительные истории из жизни старой России» проведет 30 сентября в 19:00 лектор Игорь Греков. Слушатели узнают о реальных ситуациях жителей начала XX века, включая сложности с разводами без согласия церкви, инсценировку смерти и фиктивные браки ради революции.

«Россияне начала XX века одновременно похожи на нас, но при этом немало отличаются. Совершенно реальные ситуации, в которых окажутся наши герои: как простолюдины, так и высокопоставленные граждане. Вы узнаете: что делать, если жена и муж ненавидят друг друга, но церковь не дозволяет разводы? Можно ли притвориться трупом и стать счастливым? И стоит ли заключать фиктивный брак, если этого требуют интересы революции?» - рассказали организаторы.

Вторую встречу на тему «Светские львицы не умирают» организаторы назначили на 21 октября в 19:00. Лектор Нанико Соколова расскажет об императорских дочерях и аристократках Петербурга XIX века.

«Петербург XIX века — город, где красота и шарм женщин становились оружием власти, а скандалы — инструментом пиара. На лекции вы узнаете, как императорские дочери и аристократки покоряли сердца и вершины влияния, балансируя между любовью и интригами. Погрузитесь в эпоху, где судьба благоволила лишь тем, кто умел играть по её правилам», - добавили в ресторане.

Третью лекцию «Свободная любовь серебряного века» Нанико Соколова прочитает 18 ноября в 19:00. Участники обсудят социальные эксперименты эпохи.

«Серебряный век — эпоха экспериментов с социальными нормами. Союзы Бриков, Маяковского, Есенина и других отражали не распущенность, а поиски идеальной любви. За бокалом вина поговорим о страсти, чистоте и "рыцарях", сражающихся за сердца прекрасных дам», - подчеркнули организаторы.

Посетители могут забронировать места по телефону: 33-17-07.

Категория 18+

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjc474jV